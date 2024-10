Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanta Inter e la Juventus

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con l'Inter, che nella serata di ieri ha battuto 4-0 la Stella Rossa nella prima in casa in Champions League in questa stagione. Spazio poi anche alle proteste del Milan per un rigore non assegnato contro il Bayer Leverkusen. Nella parte alta si parla poi di Juventus e Bologna, che sfideranno Lipsia e Liverpool nel loro prossimo impegno. In calce Jannik Sinner, chiamato a dare l'ennesima risposta sul campo contro Carlos Alcaraz.