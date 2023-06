Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ultimo Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 2 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di José Mourinho. L'allenatore portoghese, infatti, ha tre giorni di tempo per decidere se restare o meno sulla panchina giallorossa. Qualora optasse per andare via, potrebbe seguirlo anche Paulo Dybala: il suo futuro è legato a quello dello Special One.