Quotidiani sportivi, le prime pagine: Leao, Mourinho e Tudor

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di José Mourinho . L'allenatore portoghese, infatti, ha tre giorni di tempo per decidere se restare o meno sulla panchina giallorossa. Qualora optasse per andare via, potrebbe seguirlo anche Paulo Dybala : il suo futuro è legato a quello dello Special One. LA UEFA sta indagando sull'arbitro Szymon Marciniak : avrebbe partecipato, in Polonia , ad una manifestazione antisemita. Fosse confermato, gli verrebbe tolta la direzione di gara della finale di Champions League del prossimo 10 giugno tra Manchester City e Inter . Intervista esclusiva, poi, con Giovanni Galeone , che difende il suo pupillo Massimiliano Allegri e parla anche della Juventus che verrà. La Fiorentina si prepara alla finale di Conference League contro il West Ham , in programma a Praga tra qualche giorno, concludendo il proprio campionato in casa del Sassuolo . In Serie B , invece, follia al 'Rigamonti': Brescia retrocesso e Cosenza salvo con un gol al 95' nella finale playout. Esplode la rabbia dei tifosi di casa, tra fumogeni, petardi e invasione di campo.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dimissioni di Igor Tudor da allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il croato, già calciatore bianconero in passato e vice di Andrea Pirlo in panchina qualche stagione fa, è il candidato numero uno a rilevare la panchina juventina qualora Massimiliano Allegri andasse via. Chance, però, anche per Thiago Motta (Bologna), Sérgio Conceição (Porto) e Vincenzo Italiano (Fiorentina). Partita, in casa Juve, anche la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024 con prelazione per le coppe. Il Torino segue Max Johnston, classe 2003, terzino destro scozzese del Middlesbrough. Ma oggi, 2 giugno, è Festa della Repubblica: il quotidiano torinese ha ricordato come, nel 1946, il Grande Torino invitava gli italiani a sostenere la creazione della Repubblica. Scene inaccettabili all'aeroporto di Budapest (Ungheria), dove i tifosi della Roma hanno aggredito l'arbitro Anthony Taylor, direttore di gara della finale di Europa League persa contro il Siviglia, in procinto di prendere un aereo di ritorno in Inghilterra. Lo stesso a Brescia, con la follia ultras nella finale playout contro il Cosenza: squadra in Serie C con un preso al 95', i sostenitori più caldi hanno messo a ferro e fuoco lo stadio.