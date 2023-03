Prima pagina Corriere dello Sport: “Assolvete Mourinho, punite Serra”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della squalifica per due giornate inflitta a José Mourinho in seguito all'espulsione rimediata in avvio di ripresa di Cremonese-Roma, ultimo turno di Serie A.