Prima pagina Corriere dello Sport: “Kolo Muani, il Milan ci prova”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato (fino al prossimo 2 febbraio, è aperta la finestra invernale dei trasferimenti). In particolare, delle mosse della Juventus di Thiago Motta. Che potrebbe riabbracciare un suo vecchio pupillo dai tempi del Bologna, ovvero l'attaccante olandese Joshua Zirkzee, in rotta con il Manchester United.