Prima pagina Corriere dello Sport: “È Rom-Milan”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1° settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Roma-Milan, anticipo della 3^ giornata della Serie A. 2023-2024 in programma alle ore 20:45 nello stadio 'Olimpico' della Capitale. Ci sarà, tra le fila dei giallorossi, anche l'ultimo arrivato, Romelu Lukaku. Sarà presentato un'ora prima ai suoi tifosi, poi andrà in panchina insieme al tecnico José Mourinho, che torna dopo la squalifica.