Quotidiani sportivi, le prime pagine: sorteggi Champions e Roma-Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sorteggi dei gironi della Champions League 2023-2024. Bene per Lazio (dall'urna escono Feyenoord, Atlético Madrid e Celtic), Inter (se la vedrà con Benfica, RB Salisburgo e Real Sociedad) e tutto sommato anche per il Napoli (sarà opposto a Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino). Girone di ferro, invece, per il Milan: le sue rivali saranno PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Sfide contro gli ex Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali. Ieri, intanto, la Fiorentina ha vinto 2-0 al 'Franchi' contro il Rapid Vienna con la doppietta di Nico González, ribaltando lo 0-1 dell'andata in Austria e qualificandosi per i gironi di Conference League. In alto, sotto la testata, si parla di Roma-Milan, anticipo della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma stasera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico'. Ci sarà Romelu Lukaku tra i giallorossi: probabilmente in campo nella ripresa. Sul fronte mercato, addio a Mehdi Taremi per i rossoneri, con Lorenzo Colombo che va comunque in prestito al Monza. Regalo, invece, a centrocampo per l'Inter di Simone Inzaghi: è corsa a due tra Davy Klaassen (Ajax) e Donny van de Beek (Manchester United).