Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, ci penso io”

In casa Inter, invece, servirà la cessione di André Onana al Manchester United per sbloccare l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo. Questo perché vive di alti e bassi la trattativa per il passaggio di Marcelo Brozović all'Al-Nassr. La Lazio ci prova per Riccardo Orsolini (Bologna) offrendo 7 milioni di euro, mentre la Fiorentina si fa sotto per Dodi Lukebakio, esterno d'attacco dell'Hertha Berlino.