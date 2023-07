Quotidiani sportivi, le prime pagine: Giuntoli pronto per la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus . Il direttore sportivo che ha portato a Napoli giocatori come Victor Osimhen , Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae ora è bianconero e ha due missioni. La prima è vendere, anche i big in bilico; la seconda è rinforzare la squadra. Presto incontrerà l'allenatore Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione. Il Milan , invece, sta già cambiando pelle. Ieri l'ufficialità di Ruben Loftus-Cheek , prelevato dal Chelsea . Ma il Diavolo ha anche il sì di Christian Pulisic , Yunus Musah , Samuel Chukwueze e Tijjani Reijnders . Giornata decisiva, intanto, per il trasferimento di Marcelo Brozović dall' Inter all' Al-Nassr : una trattativa che vive a ondata. Lascia, invece, i nerazzurri, Raoul Bellanova , non riscattato dopo il prestito: è ufficialmente del Torino . Intervista esclusiva, infine, con Gianfranco Zola .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'approdo alla Juventus di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che, proprio ieri, ha concluso la sua esperienza nel Napoli di Aurelio De Laurentiis. Si metterà subito al lavoro per i bianconeri: piacciono Emil Holm (Spezia) e Rasmus Højlund (Atalanta); sono in bilico, invece, Dušan Vlahović e Federico Chiesa. In casa Inter, invece, servirà la cessione di André Onana al Manchester United per sbloccare l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo. Questo perché vive di alti e bassi la trattativa per il passaggio di Marcelo Brozović all'Al-Nassr. La Lazio ci prova per Riccardo Orsolini (Bologna) offrendo 7 milioni di euro, mentre la Fiorentina si fa sotto per Dodi Lukebakio, esterno d'attacco dell'Hertha Berlino. Il Milan ha il sì di Yunus Musah del Valencia e tratta anche Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar. Mercoledì 5 luglio, alle ore 12:00, il nuovo calendario di Serie A: niente pause a Natale, solo un turno infrasettimanale stagionale. In Serie B, invece, spera nel ripescaggio il Brescia: finora escluse, infatti, Lecco e Reggina.