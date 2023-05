Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, tanto nasce”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Salernitana. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' era tutto pronto per la festa azzurra in caso di vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Tutto rimandato, però, solo di qualche giorno (giovedì a Udine?) visto il pareggio, 1-1, nel derby campano.