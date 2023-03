Prima pagina Corriere dello Sport: “Max a muso duro”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della prova di forza della Juventus di Massimiliano Allegri che, nel derby della Mole disputato ieri sera all'Allianz Stadium contro il Torino, ha vinto in rimonta 4-2. I bianconeri, che hanno ritrovato, nella ripresa, anche Paul Pogba, sarebbero secondi in classifica da soli, in Serie A, se non ci fosse la penalizzazione di 15 punti.