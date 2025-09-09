Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Leao si scalda. Esame Castro”

Israele (che ha beneficiato di due autogol) due volte avanti e due volte ripreso da Moise Kean. Scatto dell'Italia, quindi, con le reti di Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Rimonta rapida dei padroni di casa con due gol in due minuti, quindi, nel recupero, il gol-vittoria per gli uomini del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso grazie a Sandro Tonali.
Spazio, però, anche ai temi del campionato di Serie A, che sta per ricominciare. Sabato 13 settembre, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino, ecco Juventus-Inter, con Gleison Bremer che vuole chiudere la strada al 'Toro' Lautaro Martínez. A seguire, alle ore 20:45, poi c'è Fiorentina-Napoli.
Nella fila dei partenopei, Kevin De Bruyne torna dopo aver incantato con il Belgio, mentre, in quelle viola, Stefano Pioli medita di lanciare un centrocampo tutto cervello con Nicolò Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia e Rolando Mandragora. Quindi, domenica 14 settembre, alle ore 20:45 a 'San Siro', toccherà a Milan-Bologna: Rafael Leão, reduce da infortunio, partirà dalla panchina. Titolare, invece, nei felsinei, Santiago Castro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA