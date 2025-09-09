Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Leao si scalda. Esame Castro”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Leao si scalda. Esame Castro”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, Leao si scalda. Esame Castro'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 9 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 9 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, definisce "un manicomio" Israele-Italia, partita valida per il Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una gara, terminata 4-5 per gli Azzurri, in cui è successo davvero di tutto.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 9 settembre 2025

Israele (che ha beneficiato di due autogol) due volte avanti e due volte ripreso da Moise Kean. Scatto dell'Italia, quindi, con le reti di Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Rimonta rapida dei padroni di casa con due gol in due minuti, quindi, nel recupero, il gol-vittoria per gli uomini del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso grazie a Sandro Tonali.

Spazio, però, anche ai temi del campionato di Serie A, che sta per ricominciare. Sabato 13 settembre, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino, ecco Juventus-Inter, con Gleison Bremer che vuole chiudere la strada al 'Toro' Lautaro Martínez. A seguire, alle ore 20:45, poi c'è Fiorentina-Napoli.

Nella fila dei partenopei, Kevin De Bruyne torna dopo aver incantato con il Belgio, mentre, in quelle viola, Stefano Pioli medita di lanciare un centrocampo tutto cervello con Nicolò Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia e Rolando Mandragora. Quindi, domenica 14 settembre, alle ore 20:45 a 'San Siro', toccherà a Milan-Bologna: Rafael Leão, reduce da infortunio, partirà dalla panchina. Titolare, invece, nei felsinei, Santiago Castro.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza Italia, Israele battuto 5-4”
Milan, scocca l’ora di Nkunku: ma in che ruolo? Ecco l’idea di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA