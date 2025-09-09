Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Leao si scalda. Esame Castro”

Israele (che ha beneficiato di due autogol) due volte avanti e due volte ripreso da Moise Kean. Scatto dell'Italia, quindi, con le reti di Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Rimonta rapida dei padroni di casa con due gol in due minuti, quindi, nel recupero, il gol-vittoria per gli uomini del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso grazie a Sandro Tonali.