Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, l’intruso nella corsa Scudetto con l’arrivo di Spalletti”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, l’intruso nella corsa Scudetto con l’arrivo di Spalletti”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Juventus, l'intruso nella corsa Scudetto con l'arrivo di Spalletti'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 7 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Luciano Spalletti, il cui arrivo in panchina è bastato per rilanciare la squadra bianconera nella corsa Scudetto. La 'Vecchia Signora', adesso, vuole altri punti pesanti dal derby della Mole di domani pomeriggio contro il Torino.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 7 novembre 2025

Il Napoli di Antonio Conte sta avendo qualche difficoltà in Champions League, ma il dato positivo è che gli azzurri, nelle ultime partite, stanno imparando a non subire gol ed a difendersi in maniera più compatta. Questo, a lungo andare, può fare la differenza. Per Inter-Lazio di domenica sera, alle ore 20:45, i nerazzurri ritroveranno Marcus Thuram.

Quindi, il commento ai risultati delle squadre italiane impegnate in Europa e Conference League: il Bologna - in 10 uomini dal 23' - non va oltre lo 0-0 interno contro il Brann, mentre in Rangers-Roma i giallorossi si impongono 0-2 con i gol di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. Cade, 1-2, nel finale la Fiorentina a Mainz: in giornata Paolo Vanoli diventerà il nuovo allenatore dei viola.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Pulisic accelera. Fa le prove per il derby”
Bartesaghi ed Estupinan: per la fascia sinistra del Milan nasce il duello. Ecco cosa dicono i numeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA