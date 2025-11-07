Il Napoli di Antonio Conte sta avendo qualche difficoltà in Champions League, ma il dato positivo è che gli azzurri, nelle ultime partite, stanno imparando a non subire gol ed a difendersi in maniera più compatta. Questo, a lungo andare, può fare la differenza. Per Inter-Lazio di domenica sera, alle ore 20:45, i nerazzurri ritroveranno Marcus Thuram.
Quindi, il commento ai risultati delle squadre italiane impegnate in Europa e Conference League: il Bologna - in 10 uomini dal 23' - non va oltre lo 0-0 interno contro il Brann, mentre in Rangers-Roma i giallorossi si impongono 0-2 con i gol di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. Cade, 1-2, nel finale la Fiorentina a Mainz: in giornata Paolo Vanoli diventerà il nuovo allenatore dei viola.
