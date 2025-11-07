Il Napoli di Antonio Conte sta avendo qualche difficoltà in Champions League, ma il dato positivo è che gli azzurri, nelle ultime partite, stanno imparando a non subire gol ed a difendersi in maniera più compatta. Questo, a lungo andare, può fare la differenza. Per Inter-Lazio di domenica sera, alle ore 20:45, i nerazzurri ritroveranno Marcus Thuram.