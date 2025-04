Prima pagina Corriere dello Sport: “DS Milan, D’Amico in pole”

In casa Milan prosegue la ricerca del direttore sportivo. In pole position sembra esserci Tony D'Amico dell'Atalanta, ma il club orobico fa muro e sembra non volerlo liberare. La Juventus inizia a fare i conti dei punti che servono per arrivare in Champions, mentre la Fiorentina ritrova Moise Kean per le ultime partite di campionato.