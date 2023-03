Prima pagina Corriere dello Sport: “Retegui all’asta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 28marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Mateo Retegui, attaccante convocato da Roberto Mancini per le sfide contro Inghilterra e Malta dove ha trovato il gol in entrambe le gare, generando una vera e propria asta sul mercato. Su di lui c'è la Lazio, ma la concorrenza non manca.