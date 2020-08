Premio ‘Azeglio Vicini’ 2020 a Maldini: la data della consegna

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come Paolo Maldini, attuale tecnico del Milan, conseguirà il premio ‘Azeglio Vicini’ per il 2020.

La cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento avverrà il prossimo martedì 22 settembre, a Cesenatico, presso il ‘Grand Hotel Da Vinci‘. La manifestazione è organizzata dal Panathlon Club Cesena del Presidente Dionigio Dionigi, amico fraterno di Vicini, scomparso lo scorso 30 gennaio 2018.

Maldini, i motivi della vittoria

Maldini verrà premiato alla presenza dei Sindaci di Cesena e Cesenatico. Motivo? Rispecchia i valori morali e sportivi che hanno caratterizzato la vita di Vicini. L’ex capitano del Milan ha giocato sia nella Nazionale Italiana Under 21 sia nella Nazionale maggiore di Vicini. Con lui ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali del 1990.

Il dirigente del club di Via Aldo Rossi succede, nell’albo d’oro del premio ‘Azeglio Vicini’, a Marco Tardelli, che lo ha vinto nel 2018 ed a Fabio Capello, che lo ha invece ottenuto nel 2019.

LE ULTIME NOTIZIE SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ CON IL MILAN >>>