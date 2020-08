Preliminari Europa League – Il 31 agosto il sorteggio della rivale del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan di Stefano Pioli scoprirà il nome della sua avversaria nel secondo turno preliminare di Europa League, in programma giovedì 17 settembre, il prossimo lunedì 31 agosto, data del sorteggio di Nyon (Svizzera).

I primi due turni (anche il terzo, che i rossoneri potrebbero giocare il 24 settembre) dovrebbero essere piuttosto agevoli per il Diavolo: il pericolo, però, sarà nei playoff del prossimo 1° ottobre (sorteggio in programma il 18 settembre), quando il Milan potrebbe incrociare rivali di tutto rispetto nella corsa ai gironi di Europa League 2020-2021.

Tra queste, Tottenham, PSV Eindhoven, Wolfsburg, Basilea e Galatasaray. I ROSSONERI, PER I PRELIMINARI, DOVRANNO RINUNCIARE AD UN CALCIATORE IMPORTANTE >>>