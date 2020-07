Milan, ai preliminari di Europa League: ma Rebic non ci sarà..

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan dovrà affrontare ufficialmente i preliminari di Europa League: ma in quelle 3 gare secche non avrà a disposizione Ante Rebic.

Il croato, infatti, venne squalificato per tre giornate dalla UEFA per un episodio avvenuto proprio un anno fa quando disputava con la maglia dell’Eintracht Francoforte il ritorno degli spareggi della medesima competizione. L’attaccante di Spalato rimediò un’espulsione e una conseguente squalifica di cinque turni – poi ridotta dalla UEFA a tre, più una con la condizionale – per aver affondato un tackle nei confronti del portiere dello Strasburgo e, soprattutto, per essersi scagliato animatamente contro gli ufficiali di gara.

