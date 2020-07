Milan, termina la corsa al 5° posto: non basta l’ennesima vittoria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La gara di sabato sera che metterà di fronte il Milan e il Cagliari a San Siro sarà una semplice passerella di fine stagione. Entrambe le squadre non avranno più nulla da chiedere a questo campionato, coi sardi già ampiamente salvi e i rossoneri che non potranno più puntare al 5° posto dopo la vittoria di ieri sera della Roma contro il Torino per 3-2.

Non è bastata, dunque, l’ottava vittoria in 11 gare post lockdown alla squadra di Stefano Pioli per poter continuare nella rincorsa. Il Milan è matematicamente sesto e non potrà essere raggiunto dal Napoli, distante a sua volta 4 punti dai rossoneri. Un ritmo incredibile quello del Milan dopo la sosta forzata e un girone di ritorno da 38 punti (che potranno diventare 41) che fanno crescere tantissimo i rimpianti per una stagione iniziata malissimo e che poteva chiudersi in maniera nettamente differente.

I rossoneri vincono agilmente anche sul campo della Sampdoria, che aveva nelle gambe 2 giorni in meno di riposo rispetto al Milan. Apre le danze Ibrahimovic che stacca di testa dopo una manciata di minuti e insacca dopo il bel cross di Rebic. Nella ripresa prima Calhanoglu, poi ancora lo svedese fanno 3-0. Gigio trova il tempo di parare il suo quarto rigore in campionato, nessun portiere della storia del Milan ci era mai riuscito. La Samp accorcia nel finale, ma a tempo quasi scaduto Rafael Leao chiude il risultato sul 4-1 finale. Il portoghese si candida ad una maglia da titolare contro i sardi, vista la squalifica di Ante Rebic.

