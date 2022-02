Pioli, vicino l’aggancio a Zaccheroni per numero di panchine nel Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è vicino a toccare quota 125 panchine in rossonero. Come quelle di Alberto Zaccheroni. I numeri dei due

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è vicino all'aggancio ad Alberto Zaccheroni. Se sarà perché conquisterà lo Scudetto 2022 dopo che il suo collega aveva vinto quello del 1999, è da vedere. Ma più semplicemente perché, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, tra quattro partite Pioli eguaglierà Zaccheroni per numero di panchine alla guida del Milan.

Zaccheroni si fermò a 125 partite alla conduzione tecnica del Milan, tra il 1998 ed il 2001, prima dell'esonero voluto dall'allora Presidente Silvio Berlusconi per via di un'eliminazione ai gironi di Champions League per mano degli spagnoli del Deportivo La Coruña. Pioli, invece, in carica dal 2019, dopo Milan-Sampdoria di domenica scorsa è arrivato a quota 121.

Con le partite, dunque, contro Salernitana, Udinese, Napoli in Serie A ed il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, l'allenatore Pioli raggiungerà Zaccheroni. Entrando, così nella Top 10 dei tecnici più presenti nella storia del Milan. Al nono posto, lo ricordiamo, c'è l'ungherese József Bánás con 173 panchine in una classifica guidata dal 'Parón', Nereo Rocco, con 459. Milan, l'idea di Maldini e Massara per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

