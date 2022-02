Calciomercato Milan – Trequartista, la grande idea di Maldini e Massara

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, sarà molto attivo. Paolo Maldini e Frederic Massara, in estate, saranno chiamati ad un super lavoro per ritoccare e rinforzare, in ogni reparto, l'organico attualmente a disposizione di mister Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di formare una squadra sempre più competitiva per lottare ai vertici in Serie A e per salire di livello in Champions League. Serviranno, però, innesti di grande qualità.