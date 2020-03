Pioli, quante difficoltà: la sua carriera è piena di scogli da superare

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli deve affrontare l’ennesima sfida della sua carriera. Non sarà facile per l’allenatore gestire questo finale di stagione, visto il terremoto che si è abbattuto sul Milan dopo le dichiarazioni di Zvonimir Boban e l’ipotesi sempre più concreta di ingaggiare Ralf Rangnick nella prossima stagione.

Pioli è concentrato su questo finale di stagione, ma è chiaro che senza Maldini, Boban e Massara si ritroverebbe da solo senza i dirigenti che lo hanno appoggiato e sostenuto in questi mesi. Il tecnico, però, non è spaventato, anche perchè ha vissuto altre difficoltà nella sua carriera. Nel 2016 ad esempio, quando è diventato l’allenatore dell’Inter, Pioli aveva già la sensazione di essere un traghettatore, visto che già a marzo iniziavano a circolare le voci sempre più insistenti su Antonio Conte e Luciano Spalletti. Il tecnico era riuscito con il suo lavoro a portare i nerazzurri in zona Champions, ma i risultati negativi dal 18 marzo in poi (2 pareggi e sconfitte) portarono Suning ad esonerarlo a tre giornate dal termine del campionato.

Situazione ancora più complicata quella vissuta alla Fiorentina. La morte di Davide Astori (ecco il ricordo dell’allenatore apparso ieri sul sito del Milan) ha ovviamente cambiato nella squadra viola, che fino a quel momento era una delle migliori realtà della Serie A. L’allenatore ha gestito alla grande la situazione, soprattutto dal punto di vista umano (il Franchi gli ha dimostrato grande affetto nell’ultimo Fiorentina-Milan), ma nella stagione successiva le cose sono precipitate, con l’allenatore che decise di dimettersi a seguito di alcune esternazioni della proprietà Della Valle. Insomma, la strada per all’allenatore è sempre in salita, ma Pioli non mollerà un centimetro fino alla fine. Intanto non c’è più dialogo tra Ivan Gazidis e la parte sportiva. Gli aggiornamenti, continua leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android