Pioli, orgoglio vincente: snobbato dal Milan, ha alzato la voce e ora vola

MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Stefano Pioli, tecnico del Milan, che è rinato in poche, semplici mosse: ha preso tutto l’orgoglio a sua disposizione, lo ha messo a disposizione del gruppo, innaffiandolo con decisionismo e stimolando i calciatori quanto basta.

Così, dunque, Pioli è riuscito a forgiare il Milan a sua immagine e somiglianza, mettendo in cantiere, al ‘Via del Mare‘ di Lecce, forse la miglior prestazione stagionale dei rossoneri. Una prestazione corale, dove ognuno ha saputo fare la propria parte al meglio e dove nessuno ha fatto quella degli altri. Una partita in cui la nuova disposizione tattica è diventata punto di forza e non è rimasta un esperimento.

Con il 4-2-3-1 e tre trequartisti, Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ad innescare Ante Rebić, il Diavolo ha fatto quattro gol ai salentini e compiuto un notevole balzo in avanti nella classifica dei gol segnati in campionato, una graduatoria che, finora, era piuttosto deludente per i rossoneri. Pioli, per ‘Tuttosport‘, ha avuto l’intuizione giusta, riducendo il centrocampo a soli due uomini, Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, ma di intensità e temperamento.

Davanti, fantasia e concretezza hanno fatto il resto. Il pressing asfissiante di tutta la squadra ha impedito al Lecce di giocare tanto che, rigore di Marco Mancosu a parte, Gigio Donnarumma ha potuto trascorrere una serata tranquilla. Già alla vigilia del match, comunque, Pioli aveva fatto intendere di essere molto carico, con parole decise e forti nei confronti di una proprietà che ha già deciso di scaricarlo.

“A fine stagione sarò io a decidere cosa fare“, aveva detto Pioli: un moto d’orgoglio, quello del tecnico emiliano, per far capire di non essere prigioniero dei voleri del Milan. Pioli, per ‘Tuttosport‘, ha voglia di dimostrare ad Ivan Gazidis che così tanta fretta nel volerlo sostituire è stata eccessiva, e, adesso, ha deciso di alzare l’asticella degli obiettivi del suo Milan. Se, prima di Lecce, gli bastava la qualificazione in Europa League, ora ha messo nel mirino il quinto posto della Roma.

Va da sé, dunque, che Milan-Roma di domenica pomeriggio a ‘San Siro‘ diventerà un crocevia importante per le rinnovate ambizioni dei rossoneri di mister Pioli. E IL TECNICO NON HA ANCORA RINUNCIATO ALL’IDEA DI RESTARE: VAI ALLA NEWS >>>