Europa e fedelissimi: così Pioli proverà a tenersi il Milan

MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Stefano Pioli, tecnico del Milan, uomo abituato a lavorare in silenzio, mantenendo un basso profilo, poco incline a mettersi al centro dell’attenzione. In questi mesi Pioli ha lavorato, e continua a farlo, con l’ombra, inquietante, del tedesco Ralf Rangnick che incombe su di lui. Eppure, nonostante sappia che il Milan voglia sostituirlo con quest’ultimo, non si è mai lasciato andare a sfoghi.

Anzi, Pioli ha continuato il suo lavoro come nulla fosse, dichiarando di non essere preoccupato per il suo futuro e, al contrario, concentrato sull’obiettivo stagionale del suo Milan, ovvero la qualificazione ad una competizione europea per il 2020-2021. Il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, stima Pioli ed il suo lavoro, ma, questo, difficilmente gli salverà il posto ad agosto. Pioli non si scompone, va avanti per la sua strada e punta a giocarsi le sue carte.

Anche perché, sebbene Rangnick resti in prima fila per avviare il progetto del nuovo Milan, da Elliott starebbe sorgendo un dubbio, legato alle tempistiche: è questa l’estate giusta, ‘strizzata’ tra due stagioni praticamente attaccate causa CoVid_19, per avviare l’ennesima rivoluzione? Prima di prendere dunque una decisione definitiva sull’eventuale sostituzione di Pioli con Rangnick, il Milan vuole vedere come si concluderà la stagione ed avere un quadro più completo della situazione.

Pioli proverà a mettere in difficoltà il fondo Elliott con l’unica arma a sua disposizione, i risultati sul campo: se ha una sola chance, infatti, di salvare la propria panchina, è quella di riportare il Diavolo in Europa. Rimasto senza Zlatan Ibrahimovic (che rientrerà per Spal-Milan del 1° luglio prossimo), per il rientro ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimi, Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu ed Ante Rebić.

Le assenze, prima fra tutte quella di Mateo Musacchio, che ha chiuso la stagione, complicherà il piano-Europa di Pioli ma, in casa Milan, dopo il successo di Lecce, l’entusiasmo è alle stelle. Un’onda assolutamente da cavalcare. INTANTO SEMBRA IN RAMPA DI LANCIO IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO DI MILANO >>>