Pioli, ora un ‘maxi Milan’: recupero infortunati e rotazioni allungate

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come Stefano Pioli sia pronto ad 'allargare' il suo Milan per quest'ultimo mese di 2022. Sette partite tra Serie A (contro Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina) e due, decisive, del Girone E di Champions League (contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo) fino allo stop per i Mondiali in Qatar di novembre e dicembre.