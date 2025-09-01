Il Milan stava cercando un altro centravanti da affiancare a Gimenez per migliorare in fase realizzativa, ma il francese non è un centravanti puro. Può farlo, certo, e se sta bene i risultati sono degni di nota. Lo racconta la sua carriera. Resta il punto di domanda sulla compatibilità con Gimenez.
In teoria, disco verde: Nkunku ama svariare, può giocare anche qualche metro dietro la punta, sarebbe un giocatore imprevedibile, ma non ha nelle corde il lavoro di sacrificio utile a far salire la squadra. In fase offensiva, a Milanello il cantiere resterà aperto anche dopo la chiusura del mercato".
