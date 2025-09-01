Il giornalista Marco Pasotto , sulla Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’arrivo di Christopher Nkunku al Milan . Pasotto si è soffermato in particolare sul motivo per cui Nkunku sia stato addirittura la quarta scelta per il club, dietro a Harder, e ha valutato il contributo tecnico e tattico - sollevando qualche dubbio - che il francese può offrire a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sul quotidiano rosa.

Milan, Pasotto: "A Milanello il cantiere resterà aperto anche dopo la chiusura del mercato"

"La riflessione è lecita e legittima, per svariati motivi: com'è possibile che il Milan sia arrivato a Nkunku come quarta scelta? Banalmente: l'upgrade rispetto a Harder è evidente, in termini di età, esperienza, bacheca e curriculum. Il francese si porta però dietro alcune ombre dagli ultimi tempi al Chelsea per via del rapporto non ottimale con Maresca (poco confortante anche la sua storia medica). L'auspicio del Milan è che Christopher ripercorra il cammino di Pulisic, rinato in rossonero dopo aver salutato i Blues. Piuttosto, il punto di domanda è tattico. Riguarda le caratteristiche di Nkunku.