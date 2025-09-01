Pianeta Milan
Milan, Pasotto: “L’auspicio è che Nkunku ripercorra il cammino di Pulisic”

Il giornalista Marco Pasotto, sulla Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’arrivo di Christopher Nkunku al Milan. Pasotto si è soffermato in particolare sul motivo per cui Nkunku sia stato addirittura la quarta scelta per il club, dietro a Harder, e ha valutato il contributo tecnico e tattico - sollevando qualche dubbio - che il francese può offrire a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sul quotidiano rosa.

"La riflessione è lecita e legittima, per svariati motivi: com'è possibile che il Milan sia arrivato a Nkunku come quarta scelta? Banalmente: l'upgrade rispetto a Harder è evidente, in termini di età, esperienza, bacheca e curriculum. Il francese si porta però dietro alcune ombre dagli ultimi tempi al Chelsea per via del rapporto non ottimale con Maresca (poco confortante anche la sua storia medica). L'auspicio del Milan è che Christopher ripercorra il cammino di Pulisic, rinato in rossonero dopo aver salutato i Blues. Piuttosto, il punto di domanda è tattico. Riguarda le caratteristiche di Nkunku.

Il Milan stava cercando un altro centravanti da affiancare a Gimenez per migliorare in fase realizzativa, ma il francese non è un centravanti puro. Può farlo, certo, e se sta bene i risultati sono degni di nota. Lo racconta la sua carriera. Resta il punto di domanda sulla compatibilità con Gimenez.

In teoria, disco verde: Nkunku ama svariare, può giocare anche qualche metro dietro la punta, sarebbe un giocatore imprevedibile, ma non ha nelle corde il lavoro di sacrificio utile a far salire la squadra. In fase offensiva, a Milanello il cantiere resterà aperto anche dopo la chiusura del mercato".

