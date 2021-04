Parma-Milan 1-3, è il solito Diavolo da trasferta: arriva la 13^ vittoria

Ancora una vittoria in trasferta per il Milan, questa volta contro il Parma. Arriva, con il brivido, il 13^ successo lontano da San Siro

Renato Panno

Dopo la brutta prestazione contro la Sampdoria, con un pareggio agguantato solo nei minuti finali, il Milan ritorna alla vittoria e riprende la propria corsa verso la Champions League. Un match dalle mille sorprese giocato benissimo per 60 minuti: doppio vantaggio rossonero firmato da Ante Rebic e Franck Kessie e partita completamente sotto controllo. A questo punto, però, l'episodio che ha sparigliato un po' le carte: l'arbitro Maresca estrae un rosso diretto nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese giura di non aver detto nulla di offensivo, ma il direttore di gara non ha voluto sentire ragioni.

Il Parma si scuote e trova il pareggio al 66' minuto con un gol di Riccardo Gagliolo, che sfrutta una bella sponda di testa di Graziano Pellé. Questa la molla che permette alla squadra di casa di provare l'assalto alla porta di un Diavolo più debole visto l'uomo in meno. La squadra di Stefano Pioli soffre fino a due minuti dalla fine quando Diogo Dalot, con un bell'anticipo sul 2004 Traoré, fa partire il contropiede e serve Rafael Leao. Il portoghese, a tu per tu con Luigi Sepe, non sbaglia e fissa il risultato sull'1-3 finale.

Una vittoria che conferma l'andamento super in trasferta del Milan in questa stagione. Quaranta punti su quarantacinque conquistati lontani da San Siro grazie a 13 vittorie un pareggio e una sconfitta. Risultati che stabiliscono un record per i rossoneri, che non avevano mai conquistato così tanti punti in trasferta con una media monstre di 2,66 punti a partita. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario