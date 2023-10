Nuovo Stadio Milan, ecco quanti saranno i parcheggi sotterranei

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia deciso di costruire il suo nuovo stadio nell'area San Francesco, nel Comune di San Donato Milanese. Il club rossonero, nei giorni scorsi, ha anche presentato un primo progetto. Al momento in Via Aldo Rossi stanno studiando, in modo approfondito, la viabilità della zona: si tratta di uno dei più delicati dell'intera operazione.