Panchina Milan a Thiago Motta? La novità che potrebbe stravolgere tutto

Thiago Motta al Bologna piace per la proposta di calcio e per come sa valorizzare i giocatori. Basti guardare il rendimento di Riccardo Calafiori in un ruolo che neanche era suo, di Riccardo Orsolini, di Joshua Zirkzee. Definito, dal Presidente Joey Saputo, "stranino ma bravo", l'ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e PSG lo è davvero, bravo.

Joey Saputo non si vuole arrende all'idea di perderlo — Sul piano tattico, su quello psicologico ed anche in quello della gestione del gruppo. Il Bologna, quindi, proprio per volontà di Saputo, non si arrende all'idea (comunque molto probabile) di perdere Thiago Motta a fine stagione e, per il quotidiano romano, finché non sarà lo stesso allenatore, magari, a comunicare la volontà di cambiare aria, non rinuncerà all'idea di prolungargli il contratto.

Perché, al momento, Thiago Motta non firma con il Bologna? Perché, ora, vuole guardarsi attorno e perché vuole pensare soprattutto al presente. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>

