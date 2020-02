Panchina Milan – Spalletti metterebbe d’accordo tutti

NEWS MILAN – Proseguono i dubbi e le diverse vedute fra Ivan Gazidis e la coppia Paolo Maldini-Zvonimir Boban per quel che concerne chi sarà il prossimo allenatore del Milan.

Il dirigente sudafricano, uomo fidato di Elliott, spinge per avere Ralf Rangnick, mentre i due ex calciatori vorrebbero o confermare Stefano Pioli o riprendere Massimiliano Allegri. Fra Pioli e Allegri c’è un abisso in termini di stipendio e questo andrà valutato con la proprietà.

Il nome che potrebbe mettere tutti d’accordo, come riporta oggi in edicola il Corriere dello Sport, è quello di Luciano Spalletti. Spalletti, che era stato già cercato dal Milan per il post Marco Giampaolo, deve in ogni caso prima liberarsi dall’Inter con cui ha ancora fino a giugno 2021.

