Milan, 9 i punti in meno in classifica rispetto a un anno fa

NEWS MILAN – Dopo 25 giornate di Serie A, il Milan rispetto alla passata stagione ha ben 9 punti in meno in classifica. Erano, infatti, 45 i punti l’anno scorso sotto la gestione di Gennaro Gattuso contro i 36 punti attuali sotto le gestioni Marco Giampaolo e Stefano Pioli.

Un netto peggioramento che sta portando la squadra a non lottare minimamente per la zona Champions League (come faceva l’anno scorso). Se tutto va bene, il Milan quest’anno può ambire ad un posto in Europa League. C’è da battere la concorrenza di almeno una fra Roma e Napoli.

Il miglioramento quest’anno si è visto dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in poi. Per conoscere cosa ha portato in più lo svedese al Milan rispetto a prima del suo arrivo, continua a leggere>>>

