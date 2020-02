Panchina Milan: Pioli, fiducia a tempo di Elliott. Il punto

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Stefano Pioli. La proprietà sta apprezzando molto il lavoro del tecnico, ma come di consueto a fine stagione verrà fatto il punto della situazione. Insomma, una fiducia a tempo.

Il Milan, prima del pareggio interno contro il Verona, veniva da cinque vittorie consecutive, tre in campionato e due in Coppa Italia, miglior serie stagionale. Oggi la squadra ha raggiunto in classifica Parma e Cagliari al sesto posto e conquistato la semifinale di coppa contro la Juventus. La classifica è migliorata, ma la discriminante, così come tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera, è la Champions League: se questa dovesse arrivasse (al momento dista sette punti), la conferma sarebbe automatica, altrimenti verrà fatta chiarezza nell’incontro di fine stagione. Il futuro di Pioli quindi verrà deciso a maggio, indipendentemente dalla scadenza del contratto: anche un’eventuale vittoria in Coppa Italia potrebbe essere decisiva, visto che i rossoneri sono in semifinale (dovranno affrontare la Juventus).

Intanto, però, rimbalzano voci relative a un suo possibile sostituito. La Bild nella giornata di ieri ha scritto di un interesse del Milan per Ralf Rangnick, direttore tecnico di tutte le squadre controllate dal gruppo Red Bull. Rangnick è stato tecnico del Lipsia per due stagioni, l’ultima conclusa al terzo posto. Nel suo curriculum ci sono anche Stoccarda, Hoffenheim e Schalke 04, con quest’ultimo che è stato condotto alla semifinale Champions e alla vittoria della Coppa di Germania. Addirittura si scrive di una trattativa ben avviata per avere un doppio ruolo, cioè sia quello di allenatore e sia quello di direttore sportivo. Queste voci al momento non trovano riscontro. In ogni caso anche con i dirigenti verrà fatto il punto a fine stagione, e anche in questo caso parleranno i risultati, in primis per Ivan Gazidis, che è stato preso per aumentare i ricavi della società. Insomma, è tutto da vedere, ma intanto Elliott fa filtrare massima fiducia per Stefano Pioli, anche perchè domenica c’è un importantissimo derby di Milano. Il tecnico, però, deve risolvere un problema evidente, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android