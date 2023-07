Padovan: “Il Milan deve essere completo per l’inizio del campionato”

Su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha analizzato il calendario del Milan e parlato del mercato dei rossoneri: "Non sarà il calendario a mettere paura al Milan, anche se nessuno dei top club, nelle prime dieci giornate, ha un cammino tanto arduo quanto quello dei rossoneri. La Roma alla terza, il derby alla quarta, la Lazio alla settima, la Juventus alla nona, il Napoli alla decima".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Senza contare che il Milan alla prima giornata va a Bologna (buona squadra e ottimo allenatore) e la seconda riceve il Torino (ottima squadra e ottimo allenatore). Questo non significa necessariamente che il Milan partirà con il freno a mano tirato o, peggio, con l'handicap, ma di certo che il 20 agosto la squadra, con tutti i nuovi destinati a sostituire i partenti, deve essere completa. Non ci sarà, a mio giudizio, il rinvio al colpo dell'ultimo giorno".