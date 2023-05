Ordine: “I conti del Milan sono più che positivi grazie alla Champions”

Come scritto e riportato da Franco Ordine sul Giornale, il Milan avrebbe già messo le basi per alcune trattative di mercato: "I conti del Milan, grazie anche alla Champions conquistata, sono più che positivi al cui concorso hanno contribuito i ricavi europei. […] Sul mercato un paio le operazioni virtualmente concluse, molte abbozzate, altre da definire nel corso delle prossime settimane".

Il noto giornalista ha poi concluso: "Sportiello, portiere titolare dell’Atalanta in quest’ultima fase del torneo, sarà il vice di Maignan (Tatarusanu e Mirante in uscita), il giapponese Daichi Kamada, 26 anni, dell’Eintracht Francoforte, a fine contratto, trequartista, arriverà probabilmente in coppia con l’inglese Loftus-Cheek. Da sciogliere il nodo dell’attaccante da affiancare a Giroud (che si avvia a festeggiare 37 anni)".Ala destra, quattro nomi per il Milan >>>