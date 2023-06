Ordine: “Ibra potrebbe essere la figura di raccordo che manca al Milan”

Franco Ordine, su Il Giornale, ha fatto un'analisi del momento del Milan dopo all’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara: "C’è un vuoto da segnalare e che va occupato al più presto ed è quello di una figura carismatica che faccia da collegamento tra casa Milan e Milanello. Perché le prime reazioni di smarrimento totale denunciate dai calciatori partiti per le nazionali o le vacanze, dopo il divorzio da Maldini (per lo spogliatoio, non preparato, è stato il classico fulmine a ciel serenissimo, ndr), non possono essere sottovalutate".