Milan, cosa cambierebbe con Thuram e N’Dicka? Le soluzioni tattiche

Secondo gli ultimi rumors, il Milan starebbe accelerando per portare in rossonero due giocatori a parametro zero: Evan N'Dicka e Marcus Thuram. Il primo è un difensore che si svincolerà dall'Eintracht Francoforte, stessa squadra di Daichi Kamada, mentre il secondo è un attaccante che andrà via dal Borussia Monchengladbach. Ci sono, però, alcuni ostacoli che vedono queste due trattative complicarsi, dato che N'Dicka aveva già dato parola alla Roma e Thuram sarebbe stato già contattato da un PSG in cerca di nuovi rinforzi dopo la partenza di Lionel Messi.