Calciomercato Milan – Chi è Baldanzi: ruolo, dati e skills (Video)

Chi è Baldanzi

Tommaso Baldanzi nasce a Poggibonsi il 23 marzo 2003 cresce calcisticamente a Castelfiorentino per poi trasferirsi da giovanissimo all'Empoli nel 2011. Esordisce tra i pro a 17 anni in Coppa Italia, servendo subito un assist per il gol di Mancuso e vince anche il campionato Primavera come miglior giocatore del torneo. La svolta in questa stagione con l'arrivo in panchina di Paolo Zanetti che lo butta nella mischia come titolare facendolo esplodere del tutto. Al momento Baldanzi è impegnato nel Mondiale Under 20 dove, insieme a Casadei, sta trascinando l'Italia che dovrà affrontare la Corea del Sud in semifinale.