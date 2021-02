Olimpico e poi Sanremo: Milan, Ibrahimovic sale sul palco | News

Milan, Ibrahimovic pronto ad infiammare due ‘teatri’

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che, questa sera, è chiamato a recitare un ruolo da protagonista nel posticipo della 24^ giornata di Serie A sul campo della Roma. L’auspicio rossonero è che Ibra regali magie, sul prato dell’Olimpico. Per poi, magari, viaggiare più sereno (e con una classifica di squadra migliore) verso l’altro, grande teatro che lo aspetta in questi giorni. Ovvero, l’Ariston per il Festival di Sanremo.

Da oggi, e per tutta la settimana, Ibrahimovic sarà al centro dell’attenzione. Un presupposto al quale lo svedese del Milan è abituato. Di certo, non lo è poi così tanto essere al centro delle critiche. Lo Zlatan rossonero non è piaciuto, sul finire del mese di gennaio, quando nel derby di Coppa Italia contro l’Inter si è fatto espellere, condannando di fatto il Diavolo all’eliminazione, dopo aver discusso con Romelu Lukaku.

E mai il Milan ed i milanisti hanno messo in discussione la professionalità di Ibrahimovic. Stavolta, però, la sua ‘agenda di impegni’ è finita sotto accusa. In un momento così delicato della stagione, infatti, i tifosi rossoneri avrebbero preferito vederlo allenarsi a Milanello con gli altri piuttosto che partire in direzione Sanremo, dove sarà ospite fisso dal 2 al 6 marzo, ed allenarsi da solo, con brevi ‘puntate’ in gruppo soltanto per giocare Milan-Udinese di mercoledì.

Ibrahimovic, per la ‘rosea‘, è consapevole di tutto questo. Vuole dunque riconquistare il pieno sostegno da parte del suo pubblico con qualche numero che incida su Roma-Milan di stasera, uno scontro diretto per conquistare un posto nella Champions League 2021-2022. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è convinto che Zlatan sia motivato e carico come sempre. Ma servirà sicuramente il suo apporto affinché il Milan ritrovi una vittoria che manca dal 7 febbraio scorso, il 4-0 sul Crotone.

Da allora, in Serie A due sconfitte contro Spezia (0-2) e Inter (0-3) ed in Europa League due pareggi contro la Stella Rossa (2-2 e 1-1), valsi, per fortuna, almeno la qualificazione al turno successivo contro il Manchester United. Tra l’altro, una delle ex squadre di Ibrahimovic. Quattro partite senza successi, quattro gare senza il contributo di Zlatan in zona-gol. Non può di certo essere un caso.

Da capolista in fuga, il Milan si ritroverà ora costretto a vincere allo stadio ‘Olimpico‘ per non vedersi, da un lato, scappare l’Inter di Antonio Conte in vetta e, dall’altro, rimontare le squadre che, in classifica, cominciano a soffiare sul collo dei rossoneri. In questo contesto, Ibrahimovic lascerà il Milan per allenarsi a Sanremo, da solo, con un preparatore ed un fisioterapista messo a disposizione dal club. Poi tornerà per Milan-Udinese. Quindi andrà via fino a sabato notte, per poi rientrare e giocare Verona-Milan di domenica prossima.

Dunque, il miglior modo per salutare la squadra e darle l'arrivederci ai prossimi impegni non è altro che un gol decisivo nel teatro sportivo dell'Olimpico. Per infiammare, poi, anche il teatro di Sanremo, ci sarà tempo. E poterci andare a cuor leggero sarebbe sicuramente meglio per tutti.