Nuovo Stadio Milano: Milan e Inter aspettano il ‘sì’ entro il 2021

Milan e Inter non vedono l'ora di poter costruire il nuovo stadio di Milano. Le ultime notizie sull'iter burocratico per l'intero progetto

Passate le Elezioni Comunali, Milan e Inter , ora si aspettano un'accelerata sulla questione del nuovo stadio di Milano . L'impianto sportivo, come noto, dovrà (dovrebbe?) essere costruito insieme dai due club di Milano ma, finora, l'iter ha subito spesso dei bruschi rallentamenti.

Il prossimo passo, ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dovrebbe essere un appuntamento tra i vertici istituzionali e quelli delle società. Il tutto è stato confermato, ieri, da Giuseppe Sala , rieletto Sindaco di Milano al primo turno , con oltre il 57% dei voti , quindi senza bisogno di ballottaggio .

Milan e Inter, che leggono con fiducia la conferma da parte di Sala sulla richiesta d'incontro inoltratagli, sperano che la riunione sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano venga fissata in tempi brevi. E che, naturalmente, subito dopo possa finalizzarsi l'iter per attivare la procedura ed avere, finalmente, il tanto sospirato via libera ai lavori.