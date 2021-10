Calciomercato Milan – Trovato l’erede di Ibra e Giroud: parte l’assalto

Gennaio si avvicina e, con questo, il calciomercato invernale. Il Milan, però, ha una visione d'insieme a più ampio respiro e pensa già anche alla sessione estiva del 2022. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono sempre attenti e vigili per scovare, in Italia, in Europa e nel Mondo, talenti che possano fare al caso del tecnico milanista, Stefano Pioli, e che possano rinforzare l'organico del Diavolo. Il tutto, naturalmente, perseguendo la strada del contenimento dei costi e della sostenibilità economica.