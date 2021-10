Nuovo Stadio Milano, Sala: “Presto incontrerò Milan e Inter”

Giuseppe Sala, eletto nuovamente Sindaco di Milano, torna a parlare del nuovo stadio. Ecco le dichiarazioni del Primo Cittadino meneghino

"Su San Siro non ho fermato i motori per le elezioni, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un Sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già whastappato chiedendomi un incontro, sarò lieto di incontrarli", le parole di Sala sul nuovo stadio di Milano.