Ibrahimovic: “Sto meglio. Scudetto al Milan, perché ci gioco io”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in occasione della festa a sorpresa per il suo 40° compleanno, è stato raggiunto da Stefano Corti, inviato de 'Le Iene'. Ibrahimovic ha rilasciato, dunque, qualche dichiarazione, che andrà in onda integralmente nella puntata di questa sera.