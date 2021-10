Calciomercato Milan – Maldini punta un grande obiettivo a centrocampo

Il Milan, quando si tratta di calciomercato, non si prende mai neanche un giorno di riposo. Nonostante, ufficialmente, la sessione di trattative sia chiusa (si riprenderà soltanto il prossimo gennaio) il Diavolo continua, in questo periodo, la semina per le campagne acquisti future. Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, stanno già individuando quegli obiettivi che possono fare al caso dell'allenatore Stefano Pioli al fine di rinforzare la rosa per dare la caccia allo Scudetto con maggiore convinzione durante la stagione.