Nuovo Stadio a San Siro: ecco cosa ci sarà al posto del ‘Meazza’

Il nuovo stadio di Milano per Milan e Inter dovrebbe sorgere a San Siro. Il 'Meazza', casa di rossoneri e nerazzurri, sarà abbattuto

Daniele Triolo

Il nuovo stadio di Milan e Inter dovrebbe essere realizzato in zona San Siro. Ma che ne sarà del 'Giuseppe Meazza', attuale impianto sportivo che ospita le gare interne di rossoneri e nerazzurri? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola affronta l'argomento in un approfondimento.

I due club, impegnati nella realizzazione del nuovo stadio, non hanno né intenzione di restare al 'Meazza' né di conservarne almeno una parte che mantenga viva la sua memoria, così com'era invece previsto nel progetto originario. Milan e Inter, per la 'rosea', non sono mai state così decise e unite sul tema.

Nuovo Stadio a San Siro: 'Meazza' demolito totalmente

Il nuovo stadio, infatti, è una soluzione obbligata secondo i club e la demolizione totale del 'Meazza' è una conseguenza della riduzione delle volumetrie chiesta (o, per meglio dire, imposta) dal Comune di Milano quando ha dato l'ok al pubblico interesse per il progetto.

Altre strade, dunque, non ci sono. «Ogni volta che sento dire “ristrutturiamo San Siro” penso che chi lo dice o non ci ha riflettuto fino in fondo o non vuole fare niente - ha spiegato il Presidente del Milan, Paolo Scaroni –. Come potremmo usarlo negli anni durante i lavori? Le ristrutturazioni di tanti stadi nel mondo sono avvenute quando per periodi cruciali le squadre traslocavano. Per noi questa ipotesi è impossibile: o facciamo il nuovo stadio a San Siro o andiamo da un’altra parte. Non abbiamo piani B, abbiamo solo piani A e ne abbiamo tanti».

Il 'Meazza' ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Se il progetto di Milan e Inter andrà in porto, nel frattempo (2024) sarà iniziato il cantiere per il nuovo stadio dove oggi, a 'San Siro', c'è il parcheggio. Per tre anni, dunque, i tifosi dovranno convivere con un doppio stadio.

La demolizione del 'Meazza', che costerà 50 milioni di euro o poco più, infatti, inizierà dopo l'inaugurazione della Cattedrale (2027) e è destinata a concludersi del tutto nel 2030, dopo circa 1000 giorni. In quel lasso di tempo, nell'area del 'Meazza', sarà costruito un edificio di tre piani che ospiterà centro commerciale, poi ci sarà una grande area verde ed una cittadella dello sport. Nuovo Stadio Milano, ecco tutte le modifiche apportate al progetto >>>