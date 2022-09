Nuovo Stadio, Scaroni e l’idea di Milan e Inter: “Abbiamo tanti piani A”

Oggi via al dibattito pubblico sul nuovo stadio. Ma Paolo Scaroni (Presidente Milan) e Alessandro Antonello (CEO Inter) hanno le idee chiare

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del nuovo stadio di Milano partendo dalla conferenza di Paolo Scaroni (Presidente Milan) e Alessandro Antonello (CEO Inter), responsabili del progetto per i due club coinvolti, tenutasi nella giornata di ieri presso lo studio Barabino in foro Bonaparte.