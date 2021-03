Nuovo Stadio Milano, Inter irritata con il Sindaco Sala: il punto

L'Inter di Steven Zhang non riesce a mandare giù le dichiarazioni di Giuseppe Sala sul nuovo stadio di Milano. L'opera torna in discussione?

L' Inter è irritata con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala , in merito le dichiarazioni rilasciate sul nuovo stadio cittadino a 'La Gazzetta dello Sport'. Sempre la 'rosea' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'intera vicenda che, di fatto, sta paralizzando l'iter per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di Milano . Uno stadio che, teoricamente, Inter e Milan dovrebbero costruire insieme sempre nella zona di San Siro e che soppianterebbe, in futuro, l'attuale 'Giuseppe Meazza'.

Sala, senza mezzi termini, ha detto che il nuovo stadio non si farà finché l'Inter, alla prese con un delicato momento societario, non avrà fatto chiarezza sulla proprietà. Il club, che appartiene al gruppo 'Suning' e che è presieduto da Steven Zhang , ha replicato definendo ' offensive ' le dichiarazioni del Primo Cittadino meneghino. Tra l'altro, notoriamente un tifoso dei nerazzurri. Sala ha contro-replicato, spiegando come sia necessario che l'Inter vada da lui a Palazzo Marino per chiarire quali sono e quali saranno i vertici della società.

L'Inter, al contrario, non ha intenzione di chiarire con il Sindaco ed è segnalata come molto irritata da tutta questa storia. Per Sala, di fatto, le trattative che coinvolgono l'Inter, con la Cina che ha bloccato gli investimenti e con il possibile cambio di guardia in società, sono ostacolo troppo grande per la realizzazione del nuovo stadio. Una posizione, questa, che 'Suning' respinge. Anche perché i cinesi non avrebbero intenzione di vendere la maggioranza del club, bensì soltanto una quota di minoranza. Per l'Inter, oltre che per il Milan, costruire un nuovo stadio a Milano è di vitale importanza per il futuro.