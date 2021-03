New York Times – Inter, la crisi continua. Rischia l’esclusione dalle coppe

Continuano i problemi societari dell'Inter: secondo il New York Times il club neroazzurro rischia l'esclusione dalle coppe

Salvatore Cantone

Continuano i problemi societari dell'Inter. La squadra di Antonio Conte è al primo posto in campionato, ma il progetto Sunig sembra essere definitivamente concluso. Come noto, il presidente Steven Zhang sta cercando nuovi investitori, ma i problemi sembrano essere molto più strutturati. A tal proposito, il prestigioso New York Times ha fatto un approfondimento dettagliato sull'Inter e sulla situazione che c'è in questo momento.

"Anche se l'Inter ha vinto sul campo, ha perso gli incassi del suo stadio di San Siro, uno dei più grandi d'Europa - scrive il New York Times - Alcuni sponsor se ne sono andati a causa delle pressioni finanziarie. Il club ha perso circa 120 milioni di dollari l'anno scorso, una delle maggiori perdite riportate da una squadra di calcio europea. Di ritorno in Cina, Suning è stata colpita dall'e-commerce e dal coronavirus. I suoi problemi si sono accelerati in autunno, quando ha scelto di non chiedere il rimborso di un investimento di 3 miliardi di dollari in Evergrande, uno sviluppatore immobiliare e la società più indebitata della Cina. Il fardello di Suning è destinato a diventare più pesante. Quest'anno, deve effettuare pagamenti di obbligazioni per 1,2 miliardi di dollari. L'Inter rischia di essere bandita delle competizioni più importanti".

I problemi comunque è più in generale del calcio cinese: "La Cina ha fallito nel suo sogno di diventare un attore globale nello sport più popolare al mondo - continua il New York Times-. Spinta in parte dalle ambizioni di Xi Jinping, il massimo leader della Cina e un ardente tifoso di calcio, una nuova schiera di magnati cinesi ha investito miliardi di dollari in squadre di calcio e fuoriclasse. Ma ha esposto il calcio internazionale alle peculiarità del mondo degli affari cinese. Il profondo coinvolgimento del Partito Comunista rende le aziende vulnerabili ai bruschi cambiamenti dei venti politici. I magnati che spendono liberamente spesso mancavano di esperienza o carattere internazionale".