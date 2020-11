Nuovo stadio Milano, Inter e Milan premono. Il Comune, invece …

Nuovo Stadio Milano, Inter e Milan vogliono concludere tutto presto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ha riportato le parole di Paolo Scaroni, Presidente del Milan. Il quale, come noto, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano.

«Nel momento in cui la Giunta di Milano approverà il progetto passeremo ad una progettazione di dettaglio. Ci vorrà qualche mese e investimenti per 50 milioni di euro solo per questa fase. Verso metà dell’anno prossimo potremo dare inizio ai lavori. Questo è il disegno che abbiamo in testa».

Così Scaroni, ha ‘dettato le tempistiche’ per l’inizio dei lavori per il nuovo stadio di Milano che ospiterà le partite di Milan e Inter nel prossimo futuro. In questo momento, ha riferito il quotidiano torinese, il progetto per la costruzione del nuovo impianto, rivisto con le nuove stime economiche che tengono conto della necessità di rifunzionalizzare ‘San Siro‘, è all’esame dei tecnici comunali.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione della Commissione Urbanistica di Palazzo Marino, nel corso della quale si è parlato anche del nuovo stadio di Milano. Inter e Milan hanno fretta. Il tempo stringe, ma alcune forze politiche cittadine preferirebbero rinviare il dossier del nuovo impianto al prossimo Consiglio Comunale che uscirà dalle elezioni della primavera 2021. Calciomercato Milan: difensore vicino. Maldini si gioca il jolly. VAI ALLA NOTIZIA>>>