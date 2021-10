Nuovo Stadio Milano, incontro in settimana tra Milan, Inter e Sala

Avverrà nella settimana che inizierà domani l'atteso incontro tra Milan, Inter e Sindaco Giuseppe Sala sul nuovo stadio di Milano. Le ultime

Nuovo Stadio di Milano , finalmente si può ripartire. Secondo quanto appreso, infatti, da 'Calcio & Finanza', nella settimana che inizierà domani avrà luogo il primo incontro tra Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, il Milan e l' Inter sul tema della costruzione del nuovo impianto sportivo cittadino, da realizzare sempre in zona 'San Siro'.

Rieletto Sala, ora l'obiettivo è quello di far ripartire l'iter amministrativo, che si era bloccato proprio a causa delle Elezioni Comunali. L'incontro, ha evidenziato 'C & F', servirà inoltre a Milan e Inter per confermare alla nuova Giunta Comunale la loro volontà di proseguire nel progetto.