Nuovo Stadio Milano, Grandi spaventa Milan e Inter: “I soldi ci sono?”

Elena Grandi, Assessore comunale all'Ambiente, frena sulla costruzione del nuovo stadio di Milano. Dubbi sulla solidità di Milan e Inter

Ma il nuovo stadio di Milano si farà o no? Il nuovo Assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi , infatti ha messo in dubbio che Milan e Inter abbiano le capacità economiche per affrontare la costruzione del nuovo impianto sportivo. Uno stadio che, nelle intenzioni dei due club meneghini, dovrebbe sorgere sempre nella zona di 'San Siro', andando a sostituire l'attuale impianto 'Giuseppe Meazza'.

La Grandi ha parlato del nuovo stadio di Milano a 'Fanpage.it' e le sue dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. «Non sappiamo quanto Inter e Milan siano in grado di spingersi e se il progetto sia per loro sostenibile. Non so quale sia la loro situazione finanziaria. So che c'è una situazione non esattamente trasparente sulle condizioni economiche delle squadre».